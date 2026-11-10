Novice Filmi Šport Serije Oddaje Novo TV Blog
VN Brazilije

VN Brazilije , Formula 1

Formula 1 Epizoda 0

8. 11. 2026 - Nedelja je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno dirko Formule 1 za VN Brazilije. Najboljši dirkači sveta so se podali v boj za zmago, stopničke in pomembne točke prvenstva. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.

Prikaži več
Dostopno še 9 dni
Nadaljuj
Predvajaj
Nadgradi paket
Za ogled te vsebine potrebuješ paket VOYO Plus ali Premium

  • Formula 1

2:35:53
VN Brazilije - Formula 1 - F1 dirka

F1 dirka

8. 11. 2026 - Nedelja je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno dirko Formule 1 za VN Brazilije. Najboljši dirkači sveta so se podali v boj za zmago, stopničke in pomembne točke prvenstva. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.
Dostopno še 9 dni
Nadgradi paket za ogled
2:39:07
VN Brazilije - Formula 1 - F1 kvalifikacije

F1 kvalifikacije

7. 11. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Brazilije je bilo rezervirano za boj proti uri. Najhitrejši dirkači Formule 1 so se podali v lov na najboljši štartni položaj, kjer je odločala vsaka stotinka sekunde. Oglejte si napete kvalifikacije in podoživite dogajanje iz Brazilije.
Dostopno še 9 dni
Nadgradi paket za ogled
1:10:21
VN Brazilije - Formula 1 - F1 tretji prosti trening

F1 tretji prosti trening

7. 11. 2026 - Dirkaški vikend v Braziliji se približuje vrhuncu! Dirkači so na stezi Interlagos opravili še zadnje priprave pred kvalifikacijami. Tretji prosti trening je ponudil zadnjo priložnost za piljenje nastavitev in lov na hitre kroge pred odločilnim delom vikenda. Oglejte si najbolj zanimive trenutke tretjega prostega treninga pred VN Brazilije!
Dostopno še 9 dni
Nadgradi paket za ogled
1:09:00
VN Brazilije - Formula 1 - F1 drugi prosti trening

F1 drugi prosti trening

6. 11. 2026 - Dirkaški vikend v Braziliji se nadaljuje z drugim prostim treningom! Dirkači so znova zapeljali na stezo Interlagos, kjer so nadaljevali z iskanjem optimalnih nastavitev in preizkušanjem hitrosti svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje z drugega prostega treninga pred VN Brazilije!
Dostopno še 9 dni
Nadgradi paket za ogled
1:10:57
VN Brazilije - Formula 1 - F1 prvi prosti trening

F1 prvi prosti trening

6. 11. 2026 - Petek je prinesel začetek dirkaškega vikenda Formule 1 in prve kilometre na stezi. Dirkači so se podali na prvi prosti trening pred VN Brazilije ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.
Dostopno še 9 dni
Nadgradi paket za ogled

Podobne vsebine

VN Mehike
VN ZDA
VN Katalonije
VN Malezije
VN Francije
VN Nemčije
VN Avstrije
VN Španije
VN Katarja
VN Japonske
VN Amerik
VN Indonezije
VN Češke
VN Tajske
VN Avstralije
Oglas