VN Španije

Formula 1 Epizoda 0

11. 9. 2026 - Petek je prinesel začetek dirkaškega vikenda Formule 1 in prve kilometre na stezi. Dirkači so se podali na drugi prosti trening pred VN Španije ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.

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