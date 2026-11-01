VN Mehike
VN Mehike , Formula 1
Dostopno še 29 dni
30. 10. 2026 - Dirkači so se podali na drugi prosti trening pred VN Mehike ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje z drugega dne dirkaškega vikenda.Prikaži več
Formula 1VN MehikeKaravana formule 1 prihaja na VN Mehike, kjer dirkališče bratov Rodríguez z visoko nadmorsko višino postavlja poseben izziv dirkačem in moštvom. Redkejši zrak otežuje hlajenje dirkalnikov, v boju za zmago pa bodo poleg hitrosti odločale tudi premišljene taktične poteze.Žanr: Šport, Avtomobilizem, MotociklizemDržava: Mehika
NapovednikVN MehikeKaravana formule 1 prihaja na VN Mehike, kjer dirkališče bratov Rodríguez z visoko nadmorsko višino postavlja poseben izziv dirkačem in moštvom. Redkejši zrak otežuje hlajenje dirkalnikov, v boju za zmago pa bodo poleg hitrosti odločale tudi premišljene taktične poteze.Žanr: športDržava: Mehika
1:24:13
F1 kvalifikacije
31. 10. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Mehike je bilo rezervirano za boj proti uri. Najhitrejši dirkači Formule 1 so se podali v lov na najboljši štartni položaj, kjer je odločala vsaka stotinka sekunde. Oglejte si napete kvalifikacije in podoživite dogajanje iz ZDA.
Dostopno še 4 dni
1:11:08
F1 tretji prosti trening
31. 10. 2026 - Dirkači so se podali na tretji prosti trening pred VN Mehike ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje z drugega dne dirkaškega vikenda.
Dostopno še 4 dni
1:10:21
F1 drugi prosti trening
30. 10. 2026 - Dirkači so se podali na drugi prosti trening pred VN Mehike ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje z drugega dne dirkaškega vikenda.
Dostopno še 29 dni