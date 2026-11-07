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VN Brazilije

VN Brazilije , Formula 1

Formula 1 Epizoda 0

6. 11. 2026 - Dirkaški vikend v Braziliji se nadaljuje z drugim prostim treningom! Dirkači so znova zapeljali na stezo Interlagos, kjer so nadaljevali z iskanjem optimalnih nastavitev in preizkušanjem hitrosti svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje z drugega prostega treninga pred VN Brazilije!

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