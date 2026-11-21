VN Las Vegasa

Formula 1 Epizoda 0

20. 11. 2026 - Petkov program v Las Vegasu se je nadaljeval z drugim prostim treningom, na katerem so ekipe nadaljevale s pripravami na preostanek dirkaškega vikenda. Dirkači so preizkušali različne nastavitve in zbirali pomembne podatke za kvalifikacije ter dirko. Oglejte si dogajanje z drugega prostega treninga.

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