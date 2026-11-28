VN Katarja
VN Katarja ,
Dostopno še 5 dni
27. 11. 2026 - Dirkaški vikend Formule 1 v Katarju se je nadaljeval z drugim prostim treningom, na katerem so dirkači opravili prve kroge na stezi in se začeli pripravljati na nadaljevanje vikenda. Ekipe so iskale optimalne nastavitve dirkalnikov ter zbirale pomembne podatke pred kvalifikacijami in dirkama. Oglejte si dogajanje z drugega prostega treninga pred VN Katarja.Prikaži več
NapovednikVN KatarjaFormula 1 se seli v Katar, kjer hitri zavoji dirkališča Lusail obetajo pravi preizkus dirkaške natančnosti in vzdržljivosti. V zaključku sezone šteje vsaka točka, zato bodo prava strategija, pogum pri prehitevanjih in zbranost ključni v boju za vrh.Žanr: športDržava: Katar
Formula 1VN KatarjaFormula 1 se seli v Katar, kjer hitri zavoji dirkališča Lusail obetajo pravi preizkus dirkaške natančnosti in vzdržljivosti. V zaključku sezone šteje vsaka točka, zato bodo prava strategija, pogum pri prehitevanjih in zbranost ključni v boju za vrh.Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Katar
Formula 2VN KatarjaFormula 1 se seli v Katar, kjer hitri zavoji dirkališča Lusail obetajo pravi preizkus dirkaške natančnosti in vzdržljivosti. V zaključku sezone šteje vsaka točka, zato bodo prava strategija, pogum pri prehitevanjih in zbranost ključni v boju za vrh.Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Katar
1:09:50
F1 prvi prosti trening
27. 11. 2026 - Dirkaški vikend Formule 1 v Katarju se je začel s prostim treningom, na katerem so dirkači opravili prve kroge na stezi in se začeli pripravljati na nadaljevanje vikenda. Ekipe so iskale optimalne nastavitve dirkalnikov ter zbirale pomembne podatke pred kvalifikacijami in dirkama. Oglejte si dogajanje s prostega treninga pred VN Katarja.
Dostopno še 5 dni
1:23:15
F1 drugi prosti trening
27. 11. 2026 - Dirkaški vikend Formule 1 v Katarju se je nadaljeval z drugim prostim treningom, na katerem so dirkači opravili prve kroge na stezi in se začeli pripravljati na nadaljevanje vikenda. Ekipe so iskale optimalne nastavitve dirkalnikov ter zbirale pomembne podatke pred kvalifikacijami in dirkama. Oglejte si dogajanje z drugega prostega treninga pred VN Katarja.
Dostopno še 5 dni