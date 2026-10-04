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VN Bahrajna

VN Bahrajna ,

Formula 1 Epizoda 0

3. 10. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Bahrajna je bilo rezervirano za boj proti uri. Najhitrejši dirkači Formule 1 so se podali v lov na najboljši štartni položaj, kjer je odločala vsaka stotinka sekunde. Oglejte si napete kvalifikacije in podoživite dogajanje iz Malezije.

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  • Formula 1

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