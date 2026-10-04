VN Bahrajna
VN Bahrajna ,
Dostopno še 4 dni
3. 10. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Bahrajna je bilo rezervirano za boj proti uri. Najhitrejši dirkači Formule 1 so se podali v lov na najboljši štartni položaj, kjer je odločala vsaka stotinka sekunde. Oglejte si napete kvalifikacije in podoživite dogajanje iz Malezije.Prikaži več
Formula 1VN BahrajnaFormula 1 se z VN Bahrajna letos vrača na legendarni Sepang v Maleziji. Dolge ravnine, hitri zavoji ter nepredvidljivo tropsko vreme obetajo napeto dirko in velik izziv za dirkače.Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Malezija
1:18:25
F1 kvalifikacije
3. 10. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Bahrajna je bilo rezervirano za boj proti uri. Najhitrejši dirkači Formule 1 so se podali v lov na najboljši štartni položaj, kjer je odločala vsaka stotinka sekunde. Oglejte si napete kvalifikacije in podoživite dogajanje iz Malezije.
Dostopno še 4 dni
1:11:02
F1 tretji prosti trening
3. 10. 2026 - Prosti treningi v prvenstvu Formula 1 prinašajo prvi vpogled v dirkaški konec tedna. Moštva preizkušajo in iščejo prave nastavitve ter zbirajo pomembne podatke za kvalifikacije in dirke. Dirkači pa na treningih lovijo prave občutke na stezi, iščejo idealne linije in spoznavajo obnašanje gum v različnih pogojih.
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1:11:05
F1 drugi prosti trening
2. 10. 2026 - Petek je prinesel začetek dirkaškega vikenda Formule 1 in prve kilometre na stezi. Dirkači so se podali na prvi prosti trening pred VN Bahrajna ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.
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1:12:06
F1 prvi prosti trening
2. 10. 2026 - Petek je prinesel začetek dirkaškega vikenda Formule 1 in prve kilometre na stezi. Dirkači so se podali na prvi prosti trening pred VN Bahrajna ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.
Dostopno še 4 dni