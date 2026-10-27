VN ZDA
VN ZDA , Formula 1
Dostopno še 2 dni
24. 10. 2026 - Sobotno dogajanje na VN ZDA je bilo rezervirano za boj proti uri. Najhitrejši dirkači Formule 1 so se podali v lov na najboljši štartni položaj, kjer je odločala vsaka stotinka sekunde. Oglejte si napete kvalifikacije in podoživite dogajanje iz ZDA.Prikaži več
Formula 1VN ZDAFormula 1 se seli v Austin na VN ZDA! Dirkače na stezi Circuit of the Americas čaka zahtevna kombinacija hitrih zavojev in znamenitega vzpona proti prvemu ovinku. Kdo bo najbolje ujel teksaški ritem in si priboril pomembne točke v boju za naslov?Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: ZDA
2:31:59
F1 dirka
25. 10. 2026 - Nedelja je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno dirko Formule 1 za VN ZDA. Najboljši dirkači sveta so se podali v boj za zmago, stopničke in pomembne točke prvenstva. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.
Dostopno še 2 dni
1:16:52
F1 kvalifikacije
24. 10. 2026 - Sobotno dogajanje na VN ZDA je bilo rezervirano za boj proti uri. Najhitrejši dirkači Formule 1 so se podali v lov na najboljši štartni položaj, kjer je odločala vsaka stotinka sekunde. Oglejte si napete kvalifikacije in podoživite dogajanje iz ZDA.
Dostopno še 2 dni
1:11:23
F1 tretji prosti trening
24. 10. 2026 - Dirkači so se podali na tretji prosti trening pred VN ZDA ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje z drugega dne dirkaškega vikenda.
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1:09:21
F1 drugi prosti trening
23. 10. 2026 - Petek je prinesel začetek dirkaškega vikenda Formule 1 in prve kilometre na stezi. Dirkači so se podali na drugi prosti trening pred VN ZDA ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.
Dostopno še 2 dni
1:10:46
F1 prvi prosti trening
23. 10. 2026 - Petek je prinesel začetek dirkaškega vikenda Formule 1 in prve kilometre na stezi. Dirkači so se podali na prvi prosti trening pred VN ZDA ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.
Dostopno še 2 dni