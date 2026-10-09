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VN Singapurja

VN Singapurja ,

Formula 1 Epizoda 0

9. 10. 2026 - Petek je prinesel začetek dirkaškega vikenda Formule 1 in prve kilometre na stezi. Dirkači so se podali na prvi prosti trening pred VN Singapurja ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.

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F1 prosti trening
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