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VN Italije

VN Italije ,

Formula 1 Epizoda 0

4. 9. 2026 - Petek je prinesel začetek dirkaškega vikenda Formule 1 in prve kilometre na stezi. Dirkači so se podali na prosti trening pred VN Italije ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.

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2:56:53
VN Italije - Formula 1 - F1 dirka

F1 dirka

6. 9. 2026 - Nedelja je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno dirko Formule 1 za VN Italije. Najboljši dirkači sveta so se podali v boj za zmago, stopničke in pomembne točke prvenstva. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.
Dostopno še en dan
1:18:06
VN Italije - Formula 1 - F1 kvalifikacije

F1 kvalifikacije

5. 9. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Italije je bilo rezervirano za boj proti uri. Najhitrejši dirkači Formule 1 so se podali v lov na najboljši štartni položaj, kjer je odločala vsaka stotinka sekunde. Oglejte si napete kvalifikacije in podoživite dogajanje iz Italije.
Dostopno še en dan
1:12:11
VN Italije - Formula 1 - F1 tretji prosti trening

F1 tretji prosti trening

5. 9. 2026 - Dirkači so se podali na tretji prosti trening pred VN Italije ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s drugega dne dirkaškega vikenda.
Dostopno še en dan
1:09:16
VN Italije - Formula 1 - F1 drugi prosti trening

F1 drugi prosti trening

4. 9. 2026 - Petek je prinesel začetek dirkaškega vikenda Formule 1 in prve kilometre na stezi. Dirkači so se podali na drugi prosti trening pred VN Italije ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.
Dostopno še en dan
1:09:46
VN Italije - Formula 1 - F1 prvi prosti trening

F1 prvi prosti trening

4. 9. 2026 - Petek je prinesel začetek dirkaškega vikenda Formule 1 in prve kilometre na stezi. Dirkači so se podali na prosti trening pred VN Italije ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.
Dostopno še en dan

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