VN Bahrajna
VN Bahrajna ,
Dostopno še 5 dni
2. 10. 2026 - Petek je prinesel začetek dirkaškega vikenda Formule 1 in prve kilometre na stezi. Dirkači so se podali na prvi prosti trening pred VN Bahrajna ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.Prikaži več
Formula 1VN BahrajnaFormula 1 se z VN Bahrajna letos vrača na legendarni Sepang v Maleziji. Dolge ravnine, hitri zavoji ter nepredvidljivo tropsko vreme obetajo napeto dirko in velik izziv za dirkače.Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Malezija
NapovednikVN BahrajnaFormula 1 se z VN Bahrajna letos vrača na legendarni Sepang v Maleziji. Dolge ravnine, hitri zavoji ter nepredvidljivo tropsko vreme obetajo napeto dirko in velik izziv za dirkače.Žanr: športDržava: Bahrajn
1:11:05
F1 drugi prosti trening
2. 10. 2026 - Petek je prinesel začetek dirkaškega vikenda Formule 1 in prve kilometre na stezi. Dirkači so se podali na prvi prosti trening pred VN Bahrajna ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.
Dostopno še 5 dni
1:12:06
F1 prvi prosti trening
2. 10. 2026 - Petek je prinesel začetek dirkaškega vikenda Formule 1 in prve kilometre na stezi. Dirkači so se podali na prvi prosti trening pred VN Bahrajna ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.
Dostopno še 5 dni