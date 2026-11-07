VN Brazilije
VN Brazilije , Formula 1
Dostopno še 12 dni
6. 11. 2026 - Petek je prinesel začetek dirkaškega vikenda Formule 1 in prve kilometre na stezi. Dirkači so se podali na prvi prosti trening pred VN Brazilije ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.Prikaži več
Formula 1VN BrazilijeKaravana formule 1 prihaja v Brazilijo na legendarni Interlagos. Razgibana steza v São Paulu z zahtevnimi zavoji in priložnostmi za prehitevanje obeta napet boj za vsako mesto. Čaka nas dirka, na kateri bosta ob hitrosti odločali tudi zbranost in prava taktika.Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Brazilija
NapovednikVN BrazilijeKaravana formule 1 prihaja v Brazilijo na legendarni Interlagos. Razgibana steza v São Paulu z zahtevnimi zavoji in priložnostmi za prehitevanje obeta napet boj za vsako mesto. Čaka nas dirka, na kateri bosta ob hitrosti odločali tudi zbranost in prava taktika.Žanr: šport
1:09:00
F1 drugi prosti trening
6. 11. 2026 - Dirkaški vikend v Braziliji se nadaljuje z drugim prostim treningom! Dirkači so znova zapeljali na stezo Interlagos, kjer so nadaljevali z iskanjem optimalnih nastavitev in preizkušanjem hitrosti svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje z drugega prostega treninga pred VN Brazilije!
Dostopno še 12 dni
1:10:57
F1 prvi prosti trening
6. 11. 2026 - Petek je prinesel začetek dirkaškega vikenda Formule 1 in prve kilometre na stezi. Dirkači so se podali na prvi prosti trening pred VN Brazilije ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.
Dostopno še 12 dni