VN Las Vegasa

Formula 1 Epizoda 0

20. 11. 2026 - Dirkaški vikend Formule 1 v Las Vegasu se je začel s prvim prostim treningom pod lučmi slovite ulične steze. Dirkači so se podali na prve kroge in začeli iskati optimalne nastavitve dirkalnikov za nadaljevanje vikenda. Oglejte si dogajanje s prvega treninga pred VN Las Vegasa.

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