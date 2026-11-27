VN Katarja

Formula 1 Epizoda 0

27. 11. 2026 - Dirkaški vikend Formule 1 v Katarju se je začel s prostim treningom, na katerem so dirkači opravili prve kroge na stezi in se začeli pripravljati na nadaljevanje vikenda. Ekipe so iskale optimalne nastavitve dirkalnikov ter zbirale pomembne podatke pred kvalifikacijami in dirkama. Oglejte si dogajanje s prostega treninga pred VN Katarja.

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