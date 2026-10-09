VN Singapurja
VN Singapurja ,
Dostopno še 13 dni
Formula 1 se seli pod žaromete Singapurja, kjer mestna steza Marina Bay obeta napet boj za dragocene točke. Med bližnjimi zaščitnimi zidovi bo natančnost ključna, vsaka napaka pa lahko premeša vrstni red. Kdo bo najbolje izkoristil priložnosti in osvojil nočno VN Singapurja?Prikaži več
Formula 1VN SingapurjaFormula 1 se seli pod žaromete Singapurja, kjer mestna steza Marina Bay obeta napet boj za dragocene točke. Med bližnjimi zaščitnimi zidovi bo natančnost ključna, vsaka napaka pa lahko premeša vrstni red. Kdo bo najbolje izkoristil priložnosti in osvojil nočno VN Singapurja?Žanr: Šport, Avtomobilizem, FormulaDržava: Singapur
NapovednikVN SingapurjaFormula 1 se seli pod žaromete Singapurja, kjer mestna steza Marina Bay obeta napet boj za dragocene točke. Med bližnjimi zaščitnimi zidovi bo natančnost ključna, vsaka napaka pa lahko premeša vrstni red. Kdo bo najbolje izkoristil priložnosti in osvojil nočno VN Singapurja?Žanr: športDržava: Singapur
1:09:55
F1 prosti trening
9. 10. 2026 - Petek je prinesel začetek dirkaškega vikenda Formule 1 in prve kilometre na stezi. Dirkači so se podali na prvi prosti trening pred VN Singapurja ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.
Dostopno še 13 dni