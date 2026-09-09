VN Italije

VN Italije - Formula 1

2026

Velika nagrada Italije je ena najbolj priljubljenih dirk v prvenstvu Formula 1. Dirkališče v Monzi ponuja dolge ravnine in najvišje hitrosti v prvenstvu. V Italijo kot vodilni v skupnem seštevku prihaja domači zvezdnik Kimi Antonelli, pričakovanja domačih navijačev bosta za volanom Ferrarija poskušala uresničiti še Lewis Hamilton in Charles Leclerc. Bo Monza prinesla kakšen pomemben premik v dokaj izenačenem boju med Mercedesom, Ferrarijem in McLarnom?