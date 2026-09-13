VN Španije
VN Španije ,
Dostopno še 11 dni
12. 9. 2026 - Dirkači so se podali na tretji prosti trening pred VN Španije ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje z drugega dne dirkaškega vikenda.Prikaži več
Formula 1VN ŠpanijeFormula 1 se seli v Španijo! Velika nagrada Španije prinaša boj najboljših dirkačev sveta za pomembne točke svetovnega prvenstva, visoke hitrosti in napeto dirkaško dogajanje.Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Španija
Formula 2VN ŠpanijeFormula 1 se seli v Španijo! Velika nagrada Španije prinaša boj najboljših dirkačev sveta za pomembne točke svetovnega prvenstva, visoke hitrosti in napeto dirkaško dogajanje.Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Španija
Formula 3VN ŠpanijeFormula 1 se seli v Španijo! Velika nagrada Španije prinaša boj najboljših dirkačev sveta za pomembne točke svetovnega prvenstva, visoke hitrosti in napeto dirkaško dogajanje.Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Španija
2:32:21
F1 dirka
13. 9. 2026 - Nedelja je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno dirko Formule 1 za VN Španije. Najboljši dirkači sveta so se podali v boj za zmago, stopničke in pomembne točke prvenstva. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.
Dostopno še 11 dni
1:18:13
F1 kvalifikacije
12. 9. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Španije je bilo rezervirano za boj proti uri. Najhitrejši dirkači Formule 1 so se podali v lov na najboljši štartni položaj, kjer je odločala vsaka stotinka sekunde. Oglejte si napete kvalifikacije in podoživite dogajanje iz Španije.
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1:25:28
F1 tretji prosti trening
12. 9. 2026 - Dirkači so se podali na tretji prosti trening pred VN Španije ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje z drugega dne dirkaškega vikenda.
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1:09:31
F1 drugi prosti trening
11. 9. 2026 - Petek je prinesel začetek dirkaškega vikenda Formule 1 in prve kilometre na stezi. Dirkači so se podali na drugi prosti trening pred VN Španije ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.
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1:10:00
F1 prvi prosti trening
11. 9. 2026 - Petek je prinesel začetek dirkaškega vikenda Formule 1 in prve kilometre na stezi. Dirkači so se podali na prvi prosti trening pred VN Španije ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.
Dostopno še 11 dni