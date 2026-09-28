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VN Azerbajdžana

VN Azerbajdžana ,

Formula 1 Epizoda 0

25. 9. 2027 - Moštva preizkušajo in iščejo še zadnje nastavitve ter zbirajo pomembne podatke za kvalifikacije in dirke. Dirkači pa na treningih lovijo prave občutke na stezi, iščejo idealne linije in spoznavajo obnašanje gum v različnih pogojih.

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Dostopno še 3 dni

  • Formula 1

  • Formula 2

2:33:04
VN Azerbajdžana - Formula 1 - F1 dirka

F1 dirka

26. 9. 2026 - Sobota je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno dirko Formule 1 za VN Azerbajdžana. Najboljši dirkači sveta so se podali v boj za zmago, stopničke in pomembne točke prvenstva. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.
Dostopno še 3 dni
1:21:01
VN Azerbajdžana - Formula 1 - F1 kvalifikacije

F1 kvalifikacije

25. 9. 2026 - Petkovo dogajanje na VN Azerbajdžana je bilo rezervirano za boj proti uri. Najhitrejši dirkači Formule 1 so se podali v lov na najboljši štartni položaj, kjer je odločala vsaka stotinka sekunde. Oglejte si napete kvalifikacije in podoživite dogajanje iz Azerbajdžana.
Dostopno še 3 dni
1:11:03
VN Azerbajdžana - Formula 1 - F1 tretji prosti trening

F1 tretji prosti trening

25. 9. 2027 - Moštva preizkušajo in iščejo še zadnje nastavitve ter zbirajo pomembne podatke za kvalifikacije in dirke. Dirkači pa na treningih lovijo prave občutke na stezi, iščejo idealne linije in spoznavajo obnašanje gum v različnih pogojih.
Dostopno še 3 dni
1:09:58
VN Azerbajdžana - Formula 1 - F1 drugi prosti trening

F1 drugi prosti trening

24. 9. 2026 - Tokrat se je dirkaški vikenda Formule 1 začel v četrtek, s prvimi kilometri na stezi. Dirkači so se podali na prosti trening pred VN Azerbajdžana ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.
Dostopno še 3 dni
1:10:30
VN Azerbajdžana - Formula 1 - F1 prvi prosti trening

F1 prvi prosti trening

24. 9. 2026 - Tokrat se je dirkaški vikenda Formule 1 začel v četrtek, s prvimi kilometri na stezi. Dirkači so se podali na prosti trening pred VN Azerbajdžana ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.
Dostopno še 3 dni

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