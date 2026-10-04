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VN Bahrajna

VN Bahrajna ,

Formula 1 Epizoda 0

3. 10. 2026 - Prosti treningi v prvenstvu Formula 1 prinašajo prvi vpogled v dirkaški konec tedna. Moštva preizkušajo in iščejo prave nastavitve ter zbirajo pomembne podatke za kvalifikacije in dirke. Dirkači pa na treningih lovijo prave občutke na stezi, iščejo idealne linije in spoznavajo obnašanje gum v različnih pogojih.

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Dostopno še 4 dni

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F1 tretji prosti trening
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