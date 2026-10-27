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VN ZDA

VN ZDA , Formula 1

Formula 1 Epizoda 0

24. 10. 2026 - Dirkači so se podali na tretji prosti trening pred VN ZDA ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje z drugega dne dirkaškega vikenda.

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  • Formula 1

2:31:59
VN ZDA - Formula 1 - F1 dirka

F1 dirka

25. 10. 2026 - Nedelja je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno dirko Formule 1 za VN ZDA. Najboljši dirkači sveta so se podali v boj za zmago, stopničke in pomembne točke prvenstva. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.
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1:16:52
VN ZDA - Formula 1 - F1 kvalifikacije

F1 kvalifikacije

24. 10. 2026 - Sobotno dogajanje na VN ZDA je bilo rezervirano za boj proti uri. Najhitrejši dirkači Formule 1 so se podali v lov na najboljši štartni položaj, kjer je odločala vsaka stotinka sekunde. Oglejte si napete kvalifikacije in podoživite dogajanje iz ZDA.
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1:11:23
VN ZDA - Formula 1 - F1 tretji prosti trening

F1 tretji prosti trening

24. 10. 2026 - Dirkači so se podali na tretji prosti trening pred VN ZDA ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje z drugega dne dirkaškega vikenda.
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1:09:21
VN ZDA - Formula 1 - F1 drugi prosti trening

F1 drugi prosti trening

23. 10. 2026 - Petek je prinesel začetek dirkaškega vikenda Formule 1 in prve kilometre na stezi. Dirkači so se podali na drugi prosti trening pred VN ZDA ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.
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1:10:46
VN ZDA - Formula 1 - F1 prvi prosti trening

F1 prvi prosti trening

23. 10. 2026 - Petek je prinesel začetek dirkaškega vikenda Formule 1 in prve kilometre na stezi. Dirkači so se podali na prvi prosti trening pred VN ZDA ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.
Dostopno še 2 dni
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