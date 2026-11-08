VN Brazilije
VN Brazilije , Formula 1
Dostopno še 11 dni
7. 11. 2026 - Dirkaški vikend v Braziliji se približuje vrhuncu! Dirkači so na stezi Interlagos opravili še zadnje priprave pred kvalifikacijami. Tretji prosti trening je ponudil zadnjo priložnost za piljenje nastavitev in lov na hitre kroge pred odločilnim delom vikenda. Oglejte si najbolj zanimive trenutke tretjega prostega treninga pred VN Brazilije!Prikaži več
Formula 1VN BrazilijeKaravana formule 1 prihaja v Brazilijo na legendarni Interlagos. Razgibana steza v São Paulu z zahtevnimi zavoji in priložnostmi za prehitevanje obeta napet boj za vsako mesto. Čaka nas dirka, na kateri bosta ob hitrosti odločali tudi zbranost in prava taktika.Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Brazilija
NapovednikVN BrazilijeKaravana formule 1 prihaja v Brazilijo na legendarni Interlagos. Razgibana steza v São Paulu z zahtevnimi zavoji in priložnostmi za prehitevanje obeta napet boj za vsako mesto. Čaka nas dirka, na kateri bosta ob hitrosti odločali tudi zbranost in prava taktika.Žanr: šport
1:10:21
F1 tretji prosti trening
7. 11. 2026 - Dirkaški vikend v Braziliji se približuje vrhuncu! Dirkači so na stezi Interlagos opravili še zadnje priprave pred kvalifikacijami. Tretji prosti trening je ponudil zadnjo priložnost za piljenje nastavitev in lov na hitre kroge pred odločilnim delom vikenda. Oglejte si najbolj zanimive trenutke tretjega prostega treninga pred VN Brazilije!
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1:09:00
F1 drugi prosti trening
6. 11. 2026 - Dirkaški vikend v Braziliji se nadaljuje z drugim prostim treningom! Dirkači so znova zapeljali na stezo Interlagos, kjer so nadaljevali z iskanjem optimalnih nastavitev in preizkušanjem hitrosti svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje z drugega prostega treninga pred VN Brazilije!
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1:10:57
F1 prvi prosti trening
6. 11. 2026 - Petek je prinesel začetek dirkaškega vikenda Formule 1 in prve kilometre na stezi. Dirkači so se podali na prvi prosti trening pred VN Brazilije ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.
Dostopno še 11 dni