VN Brazilije

Formula 1 Epizoda 0

7. 11. 2026 - Dirkaški vikend v Braziliji se približuje vrhuncu! Dirkači so na stezi Interlagos opravili še zadnje priprave pred kvalifikacijami. Tretji prosti trening je ponudil zadnjo priložnost za piljenje nastavitev in lov na hitre kroge pred odločilnim delom vikenda. Oglejte si najbolj zanimive trenutke tretjega prostega treninga pred VN Brazilije!

Prikaži več