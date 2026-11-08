Novice Filmi Šport Serije Oddaje Novo TV Blog
VN Brazilije

VN Brazilije , Formula 1

Formula 1 Epizoda 0

7. 11. 2026 - Dirkaški vikend v Braziliji se približuje vrhuncu! Dirkači so na stezi Interlagos opravili še zadnje priprave pred kvalifikacijami. Tretji prosti trening je ponudil zadnjo priložnost za piljenje nastavitev in lov na hitre kroge pred odločilnim delom vikenda. Oglejte si najbolj zanimive trenutke tretjega prostega treninga pred VN Brazilije!

Prikaži več
Dostopno še 11 dni
Nadaljuj
Predvajaj
Nadgradi paket
Za ogled te vsebine potrebuješ paket VOYO Plus ali Premium

  • Formula 1

  • Napovednik

Podobne vsebine

VN Mehike
VN ZDA
VN Katalonije
VN Francije
VN Malezije
VN Avstrije
VN Katarja
VN Japonske
VN Indonezije
VN Amerik
VN Italije
VN Nemčije
VN Španije
VN Tajske
VN Madžarske
Oglas