VN Las Vegasa
VN Las Vegasa ,
Dostopno še 5 dni
21. 11. 2026 - Dirkači so pred začetkom kvalifikacij opravili še zadnje priprave na zahtevni ulični stezi v Las Vegasu. Tretji prosti trening je ekipam ponudil zadnjo priložnost za izboljšave nastavitev in iskanje prave hitrosti pred odločilnim delom vikenda. Oglejte si dogajanje z zadnjega prostega treninga pred VN Las Vegasa.Prikaži več
Formula 1VN Las VegasaPod bleščečimi lučmi Las Vegasa se obeta nov obračun formule 1. Ulična steza, ki dirkače popelje tudi po znamenitem Stripu, bo prizorišče boja za dragocene točke v zaključku sezone. Kdo bo najbolje unovčil hitrost in natančnost ter osvojil mesto zabave?Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: ZDA
NapovednikVN Las VegasaPod bleščečimi lučmi Las Vegasa se obeta nov obračun formule 1. Ulična steza, ki dirkače popelje tudi po znamenitem Stripu, bo prizorišče boja za dragocene točke v zaključku sezone. Kdo bo najbolje unovčil hitrost in natančnost ter osvojil mesto zabave?Žanr: športDržava: ZDA
1:19:58
F1 kvalifikacije
21. 11. 2026 - Na ulicah Las Vegasa je napočil čas za boj za najboljša štartna mesta. Dirkači so se v kvalifikacijah pomerili v lovu na čim hitrejši krog, vsaka napaka pa je lahko pomenila izgubo dragocenih desetink. Kdo si je zagotovil najboljše izhodišče pred nedeljsko dirko? Oglejte si celotno dogajanje kvalifikacij.
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1:10:57
F1 tretji prosti trening
21. 11. 2026 - Dirkači so pred začetkom kvalifikacij opravili še zadnje priprave na zahtevni ulični stezi v Las Vegasu. Tretji prosti trening je ekipam ponudil zadnjo priložnost za izboljšave nastavitev in iskanje prave hitrosti pred odločilnim delom vikenda. Oglejte si dogajanje z zadnjega prostega treninga pred VN Las Vegasa.
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1:11:15
F1 drugi prosti trening
20. 11. 2026 - Petkov program v Las Vegasu se je nadaljeval z drugim prostim treningom, na katerem so ekipe nadaljevale s pripravami na preostanek dirkaškega vikenda. Dirkači so preizkušali različne nastavitve in zbirali pomembne podatke za kvalifikacije ter dirko. Oglejte si dogajanje z drugega prostega treninga.
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1:11:09
F1 prvi prosti trening
20. 11. 2026 - Dirkaški vikend Formule 1 v Las Vegasu se je začel s prvim prostim treningom pod lučmi slovite ulične steze. Dirkači so se podali na prve kroge in začeli iskati optimalne nastavitve dirkalnikov za nadaljevanje vikenda. Oglejte si dogajanje s prvega treninga pred VN Las Vegasa.
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