F1 kvalifikacije

21. 11. 2026 - Na ulicah Las Vegasa je napočil čas za boj za najboljša štartna mesta. Dirkači so se v kvalifikacijah pomerili v lovu na čim hitrejši krog, vsaka napaka pa je lahko pomenila izgubo dragocenih desetink. Kdo si je zagotovil najboljše izhodišče pred nedeljsko dirko? Oglejte si celotno dogajanje kvalifikacij.

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