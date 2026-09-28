F2 dirka

25. 9. 2026 - Dogajanje na VN Azerbajdžana se bliža vrhuncu s prvo dirko Formule 2. Dirkači so se od štarta do cilja podali v neizprosen boj za zmago in pomembne točke. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega obračuna na stezi.

Dostopno še 3 dni