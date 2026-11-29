VN Katarja
VN Katarja ,
Dostopno še 4 dni
29. 11. 2026 - Nedelja je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno dirko Formule 2 za VN Katarja. Najboljši dirkači sveta so se podali v boj za zmago, stopničke in pomembne točke prvenstva. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.Prikaži več
NapovednikVN KatarjaFormula 1 se seli v Katar, kjer hitri zavoji dirkališča Lusail obetajo pravi preizkus dirkaške natančnosti in vzdržljivosti. V zaključku sezone šteje vsaka točka, zato bodo prava strategija, pogum pri prehitevanjih in zbranost ključni v boju za vrh.Žanr: športDržava: Katar
Formula 1VN KatarjaFormula 1 se seli v Katar, kjer hitri zavoji dirkališča Lusail obetajo pravi preizkus dirkaške natančnosti in vzdržljivosti. V zaključku sezone šteje vsaka točka, zato bodo prava strategija, pogum pri prehitevanjih in zbranost ključni v boju za vrh.Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Katar
Formula 2VN KatarjaFormula 1 se seli v Katar, kjer hitri zavoji dirkališča Lusail obetajo pravi preizkus dirkaške natančnosti in vzdržljivosti. V zaključku sezone šteje vsaka točka, zato bodo prava strategija, pogum pri prehitevanjih in zbranost ključni v boju za vrh.Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Katar
49:19
F2 prosti trening
27. 11. 2026 - Dirkaški vikend Formule 2 v Katarju se je začel s prostim treningom, na katerem so dirkači opravili prve kroge na stezi in se začeli pripravljati na nadaljevanje vikenda. Ekipe so iskale optimalne nastavitve dirkalnikov ter zbirale pomembne podatke pred kvalifikacijami in dirkama. Oglejte si dogajanje s prostega treninga pred VN Katarja.
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43:31
F2 kvalifikacije
27. 11. 2026 - Petkovo dogajanje na VN Katarja se je nadaljevalo z bojem proti uri. Najhitrejši dirkači Formule 2 so se podali v lov na najboljši štartni položaj, kjer je odločala vsaka stotinka sekunde. Oglejte si napete kvalifikacije in podoživite dogajanje iz Katarja.
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1:03:00
F2 sprint dirka
28. 11. 2026 - Sobota je na VN Katarja prinesla tudi razburljivo Sprint dirko Formule 2. Dirkači so se od prvega kroga podali v boj za mesta in dragocene točke na kratki, a intenzivni dirki. Oglejte si celotno Sprint dirko in podoživite vsak trenutek dogajanja na stezi.
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1:52:03
F2 dirka
29. 11. 2026 - Nedelja je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno dirko Formule 2 za VN Katarja. Najboljši dirkači sveta so se podali v boj za zmago, stopničke in pomembne točke prvenstva. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.
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