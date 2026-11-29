F2 sprint dirka

28. 11. 2026 - Sobota je na VN Katarja prinesla tudi razburljivo Sprint dirko Formule 2. Dirkači so se od prvega kroga podali v boj za mesta in dragocene točke na kratki, a intenzivni dirki. Oglejte si celotno Sprint dirko in podoživite vsak trenutek dogajanja na stezi.

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