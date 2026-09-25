F2 prosti trening

24. 9. 2026 - Tokrat se je dirkaški vikenda Formule 2 začel v četrtek, s prvimi kilometri na stezi. Dirkači so se podali na prosti trening pred VN Azerbajdžana ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.

Dostopno še 6 dni