VN Azerbajdžana
VN Azerbajdžana ,
Dostopno še 6 dni
24. 9. 2026 - Najhitrejši dirkači Formule 2 so se podali v lov na najboljši štartni položaj, kjer je odločala vsaka stotinka sekunde. Oglejte si napete kvalifikacije in podoživite dogajanje iz Azerbajdžana.Prikaži več
Formula 1VN AzerbajdžanaFormula 1 se seli v Baku na VN Azerbajdžana! Na hitrem mestnem dirkališču, kjer dolge ravnine dopolnjujejo ozki in zahtevni zavoji, dirkače čaka nepredvidljiv boj za pomembne prvenstvene točke.Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Azerbajdžan
Formula 2VN AzerbajdžanaFormula 1 se seli v Baku na VN Azerbajdžana! Na hitrem mestnem dirkališču, kjer dolge ravnine dopolnjujejo ozki in zahtevni zavoji, dirkače čaka nepredvidljiv boj za pomembne prvenstvene točke.Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Azerbajdžan
NapovednikVN AzerbajdžanaFormula 1 se seli v Baku na VN Azerbajdžana! Na hitrem mestnem dirkališču, kjer dolge ravnine dopolnjujejo ozki in zahtevni zavoji, dirkače čaka nepredvidljiv boj za pomembne prvenstvene točke.Žanr: športDržava: Azerbajdžan
1:12:41
F2 kvalifikacije
24. 9. 2026 - Najhitrejši dirkači Formule 2 so se podali v lov na najboljši štartni položaj, kjer je odločala vsaka stotinka sekunde. Oglejte si napete kvalifikacije in podoživite dogajanje iz Azerbajdžana.
Dostopno še 6 dni
51:33
F2 prosti trening
24. 9. 2026 - Tokrat se je dirkaški vikenda Formule 2 začel v četrtek, s prvimi kilometri na stezi. Dirkači so se podali na prosti trening pred VN Azerbajdžana ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.
Dostopno še 6 dni