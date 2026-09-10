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VN Italije

VN Italije ,

Formula 2 Epizoda 0

4. 9. 2026 - Petek je prinesel začetek dirkaškega vikenda Formule 2 in prve kilometre na stezi. Dirkači so se podali na prosti trening pred VN Italije ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.

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