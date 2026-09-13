VN Španije

Formula 2 Epizoda 0

12. 9. 2026 - Sobota je na VN Španije prinesla tudi razburljivo Sprint dirko Formule 2. Dirkači so se od prvega kroga podali v boj za mesta in dragocene točke na kratki, a intenzivni dirki. Oglejte si celotno Sprint dirko in podoživite vsak trenutek dogajanja na stezi.

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