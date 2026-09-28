VN Azerbajdžana
VN Azerbajdžana ,
Dostopno še 3 dni
25. 9. 2026 - Dirkači so se od prvega kroga podali v boj za mesta in dragocene točke na kratki, a intenzivni dirki. Oglejte si celotno Sprint dirko in podoživite vsak trenutek dogajanja na stezi.Prikaži več
Formula 1VN AzerbajdžanaFormula 1 se seli v Baku na VN Azerbajdžana! Na hitrem mestnem dirkališču, kjer dolge ravnine dopolnjujejo ozki in zahtevni zavoji, dirkače čaka nepredvidljiv boj za pomembne prvenstvene točke.Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Azerbajdžan
Formula 2VN AzerbajdžanaFormula 1 se seli v Baku na VN Azerbajdžana! Na hitrem mestnem dirkališču, kjer dolge ravnine dopolnjujejo ozki in zahtevni zavoji, dirkače čaka nepredvidljiv boj za pomembne prvenstvene točke.Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Azerbajdžan
1:21:23
F2 dirka 2
26. 9. 2026 - Druga dirka Formule 2 za VN Azerbajdžana. Dirkači so se od štarta do cilja podali v neizprosen boj za zmago in pomembne točke. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega obračuna na stezi.
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1:28:02
F2 dirka
25. 9. 2026 - Dogajanje na VN Azerbajdžana se bliža vrhuncu s prvo dirko Formule 2. Dirkači so se od štarta do cilja podali v neizprosen boj za zmago in pomembne točke. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega obračuna na stezi.
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1:07:56
F2 sprint dirka
25. 9. 2026 - Dirkači so se od prvega kroga podali v boj za mesta in dragocene točke na kratki, a intenzivni dirki. Oglejte si celotno Sprint dirko in podoživite vsak trenutek dogajanja na stezi.
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1:12:41
F2 kvalifikacije
24. 9. 2026 - Najhitrejši dirkači Formule 2 so se podali v lov na najboljši štartni položaj, kjer je odločala vsaka stotinka sekunde. Oglejte si napete kvalifikacije in podoživite dogajanje iz Azerbajdžana.
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51:33
F2 prosti trening
24. 9. 2026 - Tokrat se je dirkaški vikenda Formule 2 začel v četrtek, s prvimi kilometri na stezi. Dirkači so se podali na prosti trening pred VN Azerbajdžana ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.
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