VN Katarja
VN Katarja ,
Dostopno še 5 dni
28. 11. 2026 - Sobota je na VN Katarja prinesla tudi razburljivo Sprint dirko Formule 2. Dirkači so se od prvega kroga podali v boj za mesta in dragocene točke na kratki, a intenzivni dirki. Oglejte si celotno Sprint dirko in podoživite vsak trenutek dogajanja na stezi.Prikaži več
NapovednikVN KatarjaFormula 1 se seli v Katar, kjer hitri zavoji dirkališča Lusail obetajo pravi preizkus dirkaške natančnosti in vzdržljivosti. V zaključku sezone šteje vsaka točka, zato bodo prava strategija, pogum pri prehitevanjih in zbranost ključni v boju za vrh.Žanr: športDržava: Katar
Formula 1VN KatarjaFormula 1 se seli v Katar, kjer hitri zavoji dirkališča Lusail obetajo pravi preizkus dirkaške natančnosti in vzdržljivosti. V zaključku sezone šteje vsaka točka, zato bodo prava strategija, pogum pri prehitevanjih in zbranost ključni v boju za vrh.Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Katar
Formula 2VN KatarjaFormula 1 se seli v Katar, kjer hitri zavoji dirkališča Lusail obetajo pravi preizkus dirkaške natančnosti in vzdržljivosti. V zaključku sezone šteje vsaka točka, zato bodo prava strategija, pogum pri prehitevanjih in zbranost ključni v boju za vrh.Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Katar
2026VN KatarjaFormula 1 se seli v Katar, kjer hitri zavoji dirkališča Lusail obetajo pravi preizkus dirkaške natančnosti in vzdržljivosti. V zaključku sezone šteje vsaka točka, zato bodo prava strategija, pogum pri prehitevanjih in zbranost ključni v boju za vrh.Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Katar
1:09:36
F1 tretji prosti trening
28. 11. 2026 - Dirkači so pred začetkom kvalifikacij opravili še zadnje priprave na zahtevni stezi Katarju. Tretji prosti trening je ekipam ponudil zadnjo priložnost za izboljšave nastavitev in iskanje prave hitrosti pred odločilnim delom vikenda. Oglejte si dogajanje z zadnjega prostega treninga pred VN Katarja.
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1:03:00
F2 sprint dirka
28. 11. 2026 - Sobota je na VN Katarja prinesla tudi razburljivo Sprint dirko Formule 2. Dirkači so se od prvega kroga podali v boj za mesta in dragocene točke na kratki, a intenzivni dirki. Oglejte si celotno Sprint dirko in podoživite vsak trenutek dogajanja na stezi.
Dostopno še 5 dni
1:16:42
F1 kvalifikacije
28. 11. 2026 - Sobotno dogajanje na VN Katarja se je zaključilo z bojem proti uri. Najhitrejši dirkači Formule 1 so se podali v lov na najboljši štartni položaj, kjer je odločala vsaka stotinka sekunde. Oglejte si napete kvalifikacije in podoživite dogajanje iz Katarja.
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