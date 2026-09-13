VN Španije
VN Španije ,
Dostopno še 11 dni
13. 9. 2026 - Najboljši dirkači sveta so se podali v boj za zmago, stopničke in pomembne točke prvenstva. Oglejte si celotno drugo dirko in podoživite vsak trenutek napetega dirke Formula 3.Prikaži več
Formula 2VN ŠpanijeFormula 1 se seli v Španijo! Velika nagrada Španije prinaša boj najboljših dirkačev sveta za pomembne točke svetovnega prvenstva, visoke hitrosti in napeto dirkaško dogajanje.Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Španija
Formula 3VN ŠpanijeFormula 1 se seli v Španijo! Velika nagrada Španije prinaša boj najboljših dirkačev sveta za pomembne točke svetovnega prvenstva, visoke hitrosti in napeto dirkaško dogajanje.Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Španija
Formula 1VN ŠpanijeFormula 1 se seli v Španijo! Velika nagrada Španije prinaša boj najboljših dirkačev sveta za pomembne točke svetovnega prvenstva, visoke hitrosti in napeto dirkaško dogajanje.Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Španija
NapovednikVN ŠpanijeFormula 1 se seli v Španijo! Velika nagrada Španije prinaša boj najboljših dirkačev sveta za pomembne točke svetovnega prvenstva, visoke hitrosti in napeto dirkaško dogajanje.Žanr: športDržava: Španija
1:02:10
F3 dirka 2
13. 9. 2026 - Najboljši dirkači sveta so se podali v boj za zmago, stopničke in pomembne točke prvenstva. Oglejte si celotno drugo dirko in podoživite vsak trenutek napetega dirke Formula 3.
Dostopno še 11 dni
1:29:07
F3 dirka 1
12. 9. 2026 - Najboljši dirkači sveta so se podali v boj za zmago, stopničke in pomembne točke prvenstva. Oglejte si celotno prvo dirko in podoživite vsak trenutek napetega dirke Formula 3.
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52:39
F3 sprint dirka
12. 9. 2026 - Sobota je na VN Španije prinesla tudi razburljivo Sprint dirko Formule 3. Dirkači so se od prvega kroga podali v boj za mesta in dragocene točke na kratki, a intenzivni dirki. Oglejte si celotno Sprint dirko in podoživite vsak trenutek dogajanja na stezi.
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59:17
F3 kvalifikacije
11. 9. 2026 - Petkovo dogajanje na VN Španije je bilo rezervirano za boj proti uri. Najhitrejši dirkači Formule 3 so se podali v lov na najboljši štartni položaj, kjer je odločala vsaka stotinka sekunde. Oglejte si napete kvalifikacije in podoživite dogajanje iz Španije.
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