VN Italije
VN Italije ,
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6. 9. 2026 - Nedelja je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno dirko Formule 3 za VN Italije. Najboljši dirkači sveta so se podali v boj za zmago, stopničke in pomembne točke prvenstva. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.Prikaži več
Formula 1VN ItalijeVelika nagrada Italije je ena najbolj priljubljenih dirk v prvenstvu Formula 1. Dirkališče v Monzi ponuja dolge ravnine in najvišje hitrosti v prvenstvu. V Italijo kot vodilni v skupnem seštevku prihaja domači zvezdnik Kimi Antonelli, pričakovanja domačih navijačev bosta za volanom Ferrarija poskušala uresničiti še Lewis Hamilton in Charles Leclerc. Bo Monza prinesla kakšen pomemben premik v dokaj izenačenem boju med Mercedesom, Ferrarijem in McLarnom?Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Italija
Formula 2VN ItalijeVelika nagrada Italije je ena najbolj priljubljenih dirk v prvenstvu Formula 1. Dirkališče v Monzi ponuja dolge ravnine in najvišje hitrosti v prvenstvu. V Italijo kot vodilni v skupnem seštevku prihaja domači zvezdnik Kimi Antonelli, pričakovanja domačih navijačev bosta za volanom Ferrarija poskušala uresničiti še Lewis Hamilton in Charles Leclerc. Bo Monza prinesla kakšen pomemben premik v dokaj izenačenem boju med Mercedesom, Ferrarijem in McLarnom?Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Italija
Formula 3VN ItalijeVelika nagrada Italije je ena najbolj priljubljenih dirk v prvenstvu Formula 1. Dirkališče v Monzi ponuja dolge ravnine in najvišje hitrosti v prvenstvu. V Italijo kot vodilni v skupnem seštevku prihaja domači zvezdnik Kimi Antonelli, pričakovanja domačih navijačev bosta za volanom Ferrarija poskušala uresničiti še Lewis Hamilton in Charles Leclerc. Bo Monza prinesla kakšen pomemben premik v dokaj izenačenem boju med Mercedesom, Ferrarijem in McLarnom?Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Italija
1:04:28
F3 dirka
6. 9. 2026 - Nedelja je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno dirko Formule 3 za VN Italije. Najboljši dirkači sveta so se podali v boj za zmago, stopničke in pomembne točke prvenstva. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.
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55:08
F3 sprint dirka
5. 9. 2026 - Sobota je na VN Italije prinesla tudi razburljivo Sprint dirko Formule 3. Dirkači so se od prvega kroga podali v boj za mesta in dragocene točke na kratki, a intenzivni dirki. Oglejte si celotno Sprint dirko in podoživite vsak trenutek dogajanja na stezi.
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36:11
F3 kvalifikacije
4. 9. 2026 - Petkovo dogajanje na VN Italije je bilo rezervirano za boj proti uri. Najhitrejši dirkači Formule 3 so se podali v lov na najboljši štartni položaj, kjer je odločala vsaka stotinka sekunde. Oglejte si napete kvalifikacije in podoživite dogajanje iz Italije.
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51:29
F3 prosti trening
4. 9. 2026 - Petek je prinesel začetek dirkaškega vikenda Formule 3 in prve kilometre na stezi. Dirkači so se podali na prvi prosti trening pred VN Italije ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.
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