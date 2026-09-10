VN Italije
VN Italije ,
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4. 9. 2026 - Petkovo dogajanje na VN Italije je bilo rezervirano za boj proti uri. Najhitrejši dirkači Formule 3 so se podali v lov na najboljši štartni položaj, kjer je odločala vsaka stotinka sekunde. Oglejte si napete kvalifikacije in podoživite dogajanje iz Italije.Prikaži več
Formula 1VN ItalijeVelika nagrada Italije je ena najbolj priljubljenih dirk v prvenstvu Formula 1. Dirkališče v Monzi ponuja dolge ravnine in najvišje hitrosti v prvenstvu. V Italijo kot vodilni v skupnem seštevku prihaja domači zvezdnik Kimi Antonelli, pričakovanja domačih navijačev bosta za volanom Ferrarija poskušala uresničiti še Lewis Hamilton in Charles Leclerc. Bo Monza prinesla kakšen pomemben premik v dokaj izenačenem boju med Mercedesom, Ferrarijem in McLarnom?Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Italija
Formula 2VN ItalijeVelika nagrada Italije je ena najbolj priljubljenih dirk v prvenstvu Formula 1. Dirkališče v Monzi ponuja dolge ravnine in najvišje hitrosti v prvenstvu. V Italijo kot vodilni v skupnem seštevku prihaja domači zvezdnik Kimi Antonelli, pričakovanja domačih navijačev bosta za volanom Ferrarija poskušala uresničiti še Lewis Hamilton in Charles Leclerc. Bo Monza prinesla kakšen pomemben premik v dokaj izenačenem boju med Mercedesom, Ferrarijem in McLarnom?Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Italija
Formula 3VN ItalijeVelika nagrada Italije je ena najbolj priljubljenih dirk v prvenstvu Formula 1. Dirkališče v Monzi ponuja dolge ravnine in najvišje hitrosti v prvenstvu. V Italijo kot vodilni v skupnem seštevku prihaja domači zvezdnik Kimi Antonelli, pričakovanja domačih navijačev bosta za volanom Ferrarija poskušala uresničiti še Lewis Hamilton in Charles Leclerc. Bo Monza prinesla kakšen pomemben premik v dokaj izenačenem boju med Mercedesom, Ferrarijem in McLarnom?Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Italija
1:04:28
F3 dirka
6. 9. 2026 - Nedelja je bila rezervirana za vrhunec dirkaškega vikenda in glavno dirko Formule 3 za VN Italije. Najboljši dirkači sveta so se podali v boj za zmago, stopničke in pomembne točke prvenstva. Oglejte si celotno dirko in podoživite vsak trenutek napetega zaključka vikenda.
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55:08
F3 sprint dirka
5. 9. 2026 - Sobota je na VN Italije prinesla tudi razburljivo Sprint dirko Formule 3. Dirkači so se od prvega kroga podali v boj za mesta in dragocene točke na kratki, a intenzivni dirki. Oglejte si celotno Sprint dirko in podoživite vsak trenutek dogajanja na stezi.
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36:11
F3 kvalifikacije
4. 9. 2026 - Petkovo dogajanje na VN Italije je bilo rezervirano za boj proti uri. Najhitrejši dirkači Formule 3 so se podali v lov na najboljši štartni položaj, kjer je odločala vsaka stotinka sekunde. Oglejte si napete kvalifikacije in podoživite dogajanje iz Italije.
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51:29
F3 prosti trening
4. 9. 2026 - Petek je prinesel začetek dirkaškega vikenda Formule 3 in prve kilometre na stezi. Dirkači so se podali na prvi prosti trening pred VN Italije ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.
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