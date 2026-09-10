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VN Italije

VN Italije ,

Formula 3 Epizoda 0

4. 9. 2026 - Petkovo dogajanje na VN Italije je bilo rezervirano za boj proti uri. Najhitrejši dirkači Formule 3 so se podali v lov na najboljši štartni položaj, kjer je odločala vsaka stotinka sekunde. Oglejte si napete kvalifikacije in podoživite dogajanje iz Italije.

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