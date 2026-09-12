VN Španije
VN Španije ,
Dostopno še 12 dni
11. 9. 2026 - Petek je prinesel začetek dirkaškega vikenda Formule 3 in prve kilometre na stezi. Dirkači so se podali na prosti trening pred VN Španije ter iskali najboljše nastavitve svojih dirkalnikov. Oglejte si dogajanje s prvega dne dirkaškega vikenda.Prikaži več
Formula 3VN ŠpanijeFormula 1 se seli v Španijo! Velika nagrada Španije prinaša boj najboljših dirkačev sveta za pomembne točke svetovnega prvenstva, visoke hitrosti in napeto dirkaško dogajanje.Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Španija
Formula 1VN ŠpanijeFormula 1 se seli v Španijo! Velika nagrada Španije prinaša boj najboljših dirkačev sveta za pomembne točke svetovnega prvenstva, visoke hitrosti in napeto dirkaško dogajanje.Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Španija
Formula 2VN ŠpanijeFormula 1 se seli v Španijo! Velika nagrada Španije prinaša boj najboljših dirkačev sveta za pomembne točke svetovnega prvenstva, visoke hitrosti in napeto dirkaško dogajanje.Žanr: Šport, AvtomobilizemDržava: Španija
NapovednikVN ŠpanijeFormula 1 se seli v Španijo! Velika nagrada Španije prinaša boj najboljših dirkačev sveta za pomembne točke svetovnega prvenstva, visoke hitrosti in napeto dirkaško dogajanje.Žanr: športDržava: Španija
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F3 kvalifikacije
11. 9. 2026 - Petkovo dogajanje na VN Španije je bilo rezervirano za boj proti uri. Najhitrejši dirkači Formule 3 so se podali v lov na najboljši štartni položaj, kjer je odločala vsaka stotinka sekunde. Oglejte si napete kvalifikacije in podoživite dogajanje iz Španije.
Dostopno še 12 dni