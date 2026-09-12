F3 kvalifikacije

11. 9. 2026 - Petkovo dogajanje na VN Španije je bilo rezervirano za boj proti uri. Najhitrejši dirkači Formule 3 so se podali v lov na najboljši štartni položaj, kjer je odločala vsaka stotinka sekunde. Oglejte si napete kvalifikacije in podoživite dogajanje iz Španije.

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