Portugalska liga Betclic - 6. krog
Portugalska liga Betclic - 6. krog , Liga Portugal Betclic
13. 9. 2026 - Nogometna nedelja je bila rezervirana za obračun 6. kroga portugalske lige. Srečala sta se Famalicao in Sporting ter poskrbela za nov razburljiv večer na zelenici. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek obračuna.Prikaži več
2026/2027Portugalska liga Betclic - 6. krogV 6. krogu portugalske lige Betclic se bodo pomerili Casa Pia in Porto ter Famalicão in Sporting. Spremljajte boj za pomembne prvenstvene točke in vrhunski portugalski nogomet na VOYO.Žanr: Šport, NogometDržava: Portugalska
NapovednikPortugalska liga Betclic - 6. krogV 6. krogu portugalske lige Betclic se bodo pomerili Casa Pia in Porto ter Famalicão in Sporting. Spremljajte boj za pomembne prvenstvene točke in vrhunski portugalski nogomet na VOYO.Žanr: športDržava: Portugalska
2:06:26
Famalicao - Sporting
13. 9. 2026 - Nogometna nedelja je bila rezervirana za obračun 6. kroga portugalske lige. Srečala sta se Famalicao in Sporting ter poskrbela za nov razburljiv večer na zelenici. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek obračuna.