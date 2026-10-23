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Fino o financah

2026 Št. epizod: 1

Fino o financah se vrača z 2. sezono, v kateri Adi Omerović skozi resnične življenjske situacije pokaže, kako lahko z boljšimi finančnimi odločitvami lažje upravljamo vsakdan, se zaščitimo pred tveganji, dosežemo velike cilje in gradimo bolj mirno prihodnost. Vsak dan sprejemamo finančne odločitve, tudi takrat, ko jim ne rečemo finance. V prvi oddaji bomo videli, kako so denar, proračun in naše življenjske prelomnice povezani od prve službe in prve plače do doma, družine in prihodnosti.

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S2/E1
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  • Sezona 2