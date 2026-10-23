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Fino o financah ,

Sezona 2 Epizoda 1

Od prve službe do družine, doma in upokojitve. Vsako življenjsko obdobje prinaša nove finančne odločitve. Kako jih prepoznati, se nanje pripraviti in prevzeti nadzor nad svojo finančno prihodnostjo?

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  • Sezona 2