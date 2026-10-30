Novice Filmi Šport Serije Oddaje Novo TV Blog
logotype

Fino o financah ,

Sezona 2 Epizoda 2

Kava, naročnine, spletni nakupi in drugi majhni stroški, ki jih skoraj ne opazimo, lahko na koncu meseca pomenijo presenetljivo velik znesek. Kako spremljati porabo, načrtovati proračun in poskrbeti, da bomo mi upravljali denar, ne denar nas?

Prikaži več
Nadaljuj
Predvajaj S2/E2
Nadgradi paket
Za ogled te vsebine potrebuješ paket VOYO Plus ali Premium

  • Sezona 2

Podobne vsebine

24UR FOKUS
24UR INŠPEKTOR
Nasmeh zdravju
24UR
Dom in vrt
DEJSTVA
Delovna akcija
Mojstri koktejlov
Zadovoljna
Delovna akcija
Lajf je tekma
Gino in Fred: Emisija nemogoče
Lp, Lena
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
24UR ZVEČER
Oglas