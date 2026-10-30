Fino o financah ,
Kava, naročnine, spletni nakupi in drugi majhni stroški, ki jih skoraj ne opazimo, lahko na koncu meseca pomenijo presenetljivo velik znesek. Kako spremljati porabo, načrtovati proračun in poskrbeti, da bomo mi upravljali denar, ne denar nas?Prikaži več
Sezona 2Fino o financah se vrača z 2. sezono, v kateri Adi Omerović skozi resnične življenjske situacije pokaže, kako lahko z boljšimi finančnimi odločitvami lažje upravljamo vsakdan, se zaščitimo pred tveganji, dosežemo velike cilje in gradimo bolj mirno prihodnost. Vsak dan sprejemamo finančne odločitve, tudi takrat, ko jim ne rečemo finance. V prvi oddaji bomo videli, kako so denar, proračun in naše življenjske prelomnice povezani od prve službe in prve plače do doma, družine in prihodnosti.Žanr: InformativniDržava: Slovenija
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2. Kam izgine moj denar?
Kava, naročnine, spletni nakupi in drugi majhni stroški, ki jih skoraj ne opazimo, lahko na koncu meseca pomenijo presenetljivo velik znesek. Kako spremljati porabo, načrtovati proračun in poskrbeti, da bomo mi upravljali denar, ne denar nas?