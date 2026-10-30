Fino o financah - Sezona 2

2026

Fino o financah se vrača z 2. sezono, v kateri Adi Omerović skozi resnične življenjske situacije pokaže, kako lahko z boljšimi finančnimi odločitvami lažje upravljamo vsakdan, se zaščitimo pred tveganji, dosežemo velike cilje in gradimo bolj mirno prihodnost. Vsak dan sprejemamo finančne odločitve, tudi takrat, ko jim ne rečemo finance. V prvi oddaji bomo videli, kako so denar, proračun in naše življenjske prelomnice povezani od prve službe in prve plače do doma, družine in prihodnosti.