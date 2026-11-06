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Fino o financah ,

Sezona 2 Epizoda 3

Adi Omerović tokrat spregovori o tem, kako zaščititi svoj denar. Digitalne prevare postajajo del našega vsakdana. Adi v Muzeju in galeriji MUZA raziskuje, kako delujejo prevare, zakaj jim nasedemo in predvsem, kako prepoznati nevarnost, preden je prepozno.

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  • Sezona 2

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