Novice Filmi Šport Serije Oddaje Novo TV Blog
logotype

Fino o financah ,

Sezona 2 Epizoda 4

Ali je kredit pomoč ali past? Kredit lahko pomaga uresničiti pomemben cilj, lahko pa nam zaradi nepremišljenih nakupov zapre vrata do večjih življenjskih odločitev. Adi Omerović pokaže, kako razmišljati o zadolževanju in zakaj lahko številni mali obroki postanejo velika ovira.

Prikaži več
Nadaljuj
Predvajaj S2/E4
Nadgradi paket
Za ogled te vsebine potrebuješ paket VOYO Plus ali Premium

  • Sezona 2

Podobne vsebine

Dom in vrt
Nasmeh zdravju
24UR FOKUS
24UR
24UR INŠPEKTOR
DEJSTVA
Delovna akcija
Moja Slovenija
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Skečoholiki
Gino in Fred: Emisija nemogoče
Vse najboljše novice
Lajf je tekma
Lp, Lena
Je bella cesta
Oglas