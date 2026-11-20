Fino o financah ,
Ali je kredit pomoč ali past? Kredit lahko pomaga uresničiti pomemben cilj, lahko pa nam zaradi nepremišljenih nakupov zapre vrata do večjih življenjskih odločitev. Adi Omerović pokaže, kako razmišljati o zadolževanju in zakaj lahko številni mali obroki postanejo velika ovira.Prikaži več
Sezona 2Fino o financah se vrača z 2. sezono, v kateri Adi Omerović skozi resnične življenjske situacije pokaže, kako lahko z boljšimi finančnimi odločitvami lažje upravljamo vsakdan, se zaščitimo pred tveganji, dosežemo velike cilje in gradimo bolj mirno prihodnost. Vsak dan sprejemamo finančne odločitve, tudi takrat, ko jim ne rečemo finance. V prvi oddaji bomo videli, kako so denar, proračun in naše življenjske prelomnice povezani od prve službe in prve plače do doma, družine in prihodnosti.Žanr: InformativniDržava: Slovenija
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5. Pot do lastnega doma
Stanovanje je največja finančna odločitev v življenju. Preden se zaljubimo v stanovanje, moramo poznati svoje finančne meje. Koliko si lahko sposodimo, koliko potrebujemo lastnih sredstev in kakšen obrok lahko dolgoročno zmoremo?
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4. Kredit: pomoč ali past?
Ali je kredit pomoč ali past? Kredit lahko pomaga uresničiti pomemben cilj, lahko pa nam zaradi nepremišljenih nakupov zapre vrata do večjih življenjskih odločitev. Adi Omerović pokaže, kako razmišljati o zadolževanju in zakaj lahko številni mali obroki postanejo velika ovira.
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3. Kako zaščititi svoj denar?
Adi Omerović tokrat spregovori o tem, kako zaščititi svoj denar. Digitalne prevare postajajo del našega vsakdana. Adi v Muzeju in galeriji MUZA raziskuje, kako delujejo prevare, zakaj jim nasedemo in predvsem, kako prepoznati nevarnost, preden je prepozno.
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2. Kam izgine moj denar?
Kava, naročnine, spletni nakupi in drugi majhni stroški, ki jih skoraj ne opazimo, lahko na koncu meseca pomenijo presenetljivo velik znesek. Kako spremljati porabo, načrtovati proračun in poskrbeti, da bomo mi upravljali denar, ne denar nas?