2026 Št. epizod: 1

FNC 33 prinaša spektakularen večer borilnih športov v Areni Zagreb! V glavnem dvoboju se bosta za naslov prvaka težke kategorije pomerila Hatef Moeil in Darko Stošić, eden najbolj pričakovanih obračunov večera pa bo spopad Ivana Erslana in slovenskega borca Mirana Fabjana. Čaka nas večer napetih in nepopustljivih borb.

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