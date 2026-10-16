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FNC 34 , FNC

2026 Št. epizod: 1

V Skopju bo vrhunec dogodka FNC 34 obračun za naslov prvaka lahke kategorije, v katerem bo Lom-Ali Eskiev branil šampionski pas proti Marku Bojkoviću. Čaka nas večer borilnih izzivov, ki ga bo zaznamoval boj za prestižno lovoriko.

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Tekmovanje Šport
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Napovednik: FNC 34
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