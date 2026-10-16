FNC 34 , FNC
V Skopju bo vrhunec dogodka FNC 34 obračun za naslov prvaka lahke kategorije, v katerem bo Lom-Ali Eskiev branil šampionski pas proti Marku Bojkoviću. Čaka nas večer borilnih izzivov, ki ga bo zaznamoval boj za prestižno lovoriko.Prikaži več
NapovednikV Skopju bo vrhunec dogodka FNC 34 obračun za naslov prvaka lahke kategorije, v katerem bo Lom-Ali Eskiev branil šampionski pas proti Marku Bojkoviću. Čaka nas večer borilnih izzivov, ki ga bo zaznamoval boj za prestižno lovoriko.Žanr: športDržava: Severna Makedonija