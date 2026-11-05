FNC 35 , FNC
FNC 35 v Podgorico prinaša večer razburljivih borilnih obračunov. Neporaženi Miljan Zdravković bo proti Joaquinu Vargasu branil naslov prvaka bantamske kategorije, dodatno napetost pa obeta težkokategornik Rade Opačić, ki se bo po pravilih K-1 pomeril z Alexandrom Soldatkinom.Prikaži več
NapovednikFNC 35 v Podgorico prinaša večer razburljivih borilnih obračunov. Neporaženi Miljan Zdravković bo proti Joaquinu Vargasu branil naslov prvaka bantamske kategorije, dodatno napetost pa obeta težkokategornik Rade Opačić, ki se bo po pravilih K-1 pomeril z Alexandrom Soldatkinom.Žanr: športDržava: Črna Gora