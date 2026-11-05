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FNC 35 , FNC

2026 Št. epizod: 1

FNC 35 v Podgorico prinaša večer razburljivih borilnih obračunov. Neporaženi Miljan Zdravković bo proti Joaquinu Vargasu branil naslov prvaka bantamske kategorije, dodatno napetost pa obeta težkokategornik Rade Opačić, ki se bo po pravilih K-1 pomeril z Alexandrom Soldatkinom.

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Tekmovanje Šport
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Napovednik: FNC 35
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