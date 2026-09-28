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FNC Vikings 3

2026 Št. epizod: 9
12

FNC Vikings 3 v Zagreb prinaša nove obračune mladih in perspektivnih borcev iz regije. Slovenske barve bo zastopal Benjamin Ajd, ki ga čaka zahteven dvoboj z neporaženim Črnogorcem Nikolo Toškovićem, v ospredju večera pa bo obračun Ákosa Dénesa in Mykole Kazachynskyija.

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Tekmovanje Šport

  • 2026

22:25
FNC Vikings 3 - 2026 - Akos Denes vs Mikola Kazachynskyi

Akos Denes vs Mikola Kazachynskyi

26. 9. 2026
23:59
FNC Vikings 3 - 2026 - Benjamin Ajd vs Nikola Tosković

Benjamin Ajd vs Nikola Tosković

26. 9. 2026
9:52
FNC Vikings 3 - 2026 - Magomed Mirzaev vs Martin Čečil

Magomed Mirzaev vs Martin Čečil

26. 9. 2026 - Sobota je v Zagrebu prinesela novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC Vikngs 3 sta se v kletki pomerila Magomed Mirzaev in Martin Čečil ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.
7:09
FNC Vikings 3 - 2026 - Đuka vs Klostermann

Đuka vs Klostermann

26. 9. 2026 - Sobota je v Zagrebu prinesela novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC Vikngs 3 sta se v kletki pomerila Đuka in Klostermann ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.
17:56
FNC Vikings 3 - 2026 - Bohodiuk vs Regisford

Bohodiuk vs Regisford

26. 9. 2026 - Sobota je v Zagrebu prinesela novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC Vikngs 3 sta se v kletki pomerila Bohodiuk in Regisford ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.
13:18
FNC Vikings 3 - 2026 - Isaev vs Becke

Isaev vs Becke

26. 9. 2026 - Sobota je v Zagrebu prinesela novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC Vikngs 3 sta se v kletki pomerilaIsaev in Becke ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.
18:11
FNC Vikings 3 - 2026 - Berisha vs Gadzhiyev

Berisha vs Gadzhiyev

26. 9. 2026 - Sobota je v Zagrebu prinesela novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC Vikngs 3 sta se v kletki pomerila Berisha in Gadzhiyev ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.
18:36
FNC Vikings 3 - 2026 - Illes vs Bieliaiev

Illes vs Bieliaiev

26. 9. 2026 - Sobota je v Zagrebu prinesela novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC Vikngs 3 sta se v kletki pomerila Illes in Bieliaiev ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.
17:50
FNC Vikings 3 - 2026 - Calandra vs Grbić

Calandra vs Grbić

26. 9. 2026 - Sobota je v Zagrebu prinesela novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC Vikngs 3 sta se v kletki pomerila Calandra in Grbić ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Zagreba.

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