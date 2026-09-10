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Ful gas 2
Rush Hour 2
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Ful gas 2 , Rush Hour 2

2001 IMDb: 6.7 1 h 26 min
VS

Zgodba, polna adrenalinske akcije in humorja, se začne, ko Lee in Carter prispeta v Hongkong na počitnice. Še posebej Carter se, oborožen s kitajsko-angleškim slovarjem, veseli zasluženega oddiha in eksotičnih užitkov, ki se mu ponujajo. A komaj prispeta v mesto, že se spopadeta z največjim primerom doslej. Na ameriškem veleposlaništvu je bomba ubila dva carinika, ki sta raziskovala tihotapljenje ponarejenega denarja. Policija sumi, da je za vsem tem Ricky Tan, vodja najbolj nevarne kitajske tolpe.

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