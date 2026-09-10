Zgodba, polna adrenalinske akcije in humorja, se začne, ko Lee in Carter prispeta v Hongkong na počitnice. Še posebej Carter se, oborožen s kitajsko-angleškim slovarjem, veseli zasluženega oddiha in eksotičnih užitkov, ki se mu ponujajo. A komaj prispeta v mesto, že se spopadeta z največjim primerom doslej. Na ameriškem veleposlaništvu je bomba ubila dva carinika, ki sta raziskovala tihotapljenje ponarejenega denarja. Policija sumi, da je za vsem tem Ricky Tan, vodja najbolj nevarne kitajske tolpe.

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