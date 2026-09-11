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Ful gas 3
Rush Hour 3
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Ful gas 3 , Rush Hour 3

2007 IMDb: 6.3 1 h 27 min
VS

Tokrat bodo najhitrejše pesti vzhoda in najzgovornejši jezik zahoda, detektiva Lee in Carter, na glavo obrnile najbolj romantično mesto na svetu – Pariz. V njem se namreč skriva smrtonosna skrivnost o največji kriminalni organizaciji na svetu. Razkriti jo je nameraval že veleposlanik Han v Los Angelesu, ampak ga je prej utišala morilčeva krogla. Tako se Carter in Lee odpravita v mesto luči, da bi preprečila zaroto in obenem rešila življenje hčerki umrlega veleposlanika.

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Napeto Dramatično Lahkotno Zabavno Nasilje
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