Hongkonški policijski inšpektor Lee v Ameriki pomaga pri preiskavi ugrabitve hčerke kitajskega konzula, za katero ugrabitelj zahteva visoko odkupnino. Agentje FBI so nejevoljni, da se Lee vmešava v njihovo preiskavo. Zato se obrnejo na gobčnega policista Jamesa Carterja, ki naj bi pazil na Leeja. Lee in Carter se ne razumeta najbolje, a kljub temu kar sama začneta raziskovati primer. Toda še preden premagata kulturne razlike in pomirita strasti, se na ulicah Los Angelesa zgodi pravo razdejanje.

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