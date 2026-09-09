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Ful gas
Rush Hour
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Ful gas , Rush Hour

1998 IMDb: 7.1 1 h 33 min
VS

Hongkonški policijski inšpektor Lee v Ameriki pomaga pri preiskavi ugrabitve hčerke kitajskega konzula, za katero ugrabitelj zahteva visoko odkupnino. Agentje FBI so nejevoljni, da se Lee vmešava v njihovo preiskavo. Zato se obrnejo na gobčnega policista Jamesa Carterja, ki naj bi pazil na Leeja. Lee in Carter se ne razumeta najbolje, a kljub temu kar sama začneta raziskovati primer. Toda še preden premagata kulturne razlike in pomirita strasti, se na ulicah Los Angelesa zgodi pravo razdejanje.

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Napeto Dramatično Nasilje Zabavno Lahkotno
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