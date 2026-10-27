Portugalska liga Betclic - 8. krog , Liga Portugal Betclic

Portugalska liga Betclic - 8. krog

Portugalska liga Betclic - 8. krog - Napovednik

2026

V 8. krogu portugalske lige Betclic nas čaka obračun Brage in Sportinga, Porto pa bo gostoval pri Marítimu, Kdo bo izkoristil svojo priložnost in osvojil dragocene točke v boju za vrh lestvice? Obetajo se dvoboji, ki jih ne gre zamuditi!