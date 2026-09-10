Gorski reševalci - Sezona 17 - 10. del

5. del

Ko med turo po ledeniku izgineta najstnika Lara in Luis, pristojni iskanje prekinejo. Obupana mati Franziska zato zagrozi, da bo skočila v prepad, če gorski reševalci ne bodo nadaljevali akcije. Markus ji obljubi pomoč, ne da bi slutil, da bi lahko bila otroka vendarle še živa. Kljub temu, da obstaja iskrica upanja, je časa vse manj.