Gorski reševalci - Sezona 17 - 6. del

Gorski reševalci , Bergretter
Gorski reševalci se znova podajo na zahtevno iskanje, med katerim vsak nov namig odpira nova vprašanja. Medtem Emilie podpre Tobijevo župansko kampanjo, a njegovo nezaupanje sproži nepričakovane zaplete. Mia skuša najti svoje mesto v Ramsauu, Michija pa preseneti nepričakovan obisk.Prikaži več
Sezona 17Vodja gorske reševalne postaje Markus Kofler se vsak dan srečuje s težkimi primeri in tveganimi intervencijami. Pri delu se laho zanese na svojo usposobljeno ekipo, ki se velikokrat znajde pred nevarnimi izzivi. Nova sezona nemške nanizanke gorskim reševalcem prinaša nove dogodivščine ter številne zahtevne podvige.Žanr: AkcijaIgralci: Sebastian Strobel, Luise Bahr, Markus Brandl, Robert Lohr, Stefanie von PoserDržava: Nemčija
Sezona 16V 16. sezoni Markusa in njegovo ekipo čakajo nove zahtevne reševalne akcije. Ko Anja med poletom z jadralnim padalom strmoglavi v gorah, ji Markus priskoči na pomoč. Njen mož Steffen med divjo vožnjo proti kraju nesreče izgubi nekaj, česar ne bi smel, in sproži verigo dogodkov, ki razkrije nevarno skrivnost. Medtem Markus vso svojo pozornost posveča poškodovani Nini, zaradi česar začne trpeti njegov odnos z Alex.Žanr: AkcijaIgralci: Sebastian Strobel, Luise Bahr, Markus Brandl, Robert Lohr, Stefanie von PoserDržava: Nemčija
45:51
14. del
Čeprav so Pauline in Antona rešili, je deček prepričan, da ga je Jan pustil na cedilu. Užaljeni Anton pobegne nazaj v zasnežene gore, zato se gorski reševalci znova poženejo v iskanje. Medtem skušata Markus in Jan razčistiti dolgoletni spor, ki je razdvojil njuno družino. Bo tokrat mogoče popraviti stare zamere?
43:52
13. del
Markusov polbrat Jan se s partnerico Pauline in njenim sinom Antonom odpravi na turno smuko, ko jih zasuje snežni plaz. Jan se reši, Pauline in Anton pa ostaneta ujeta pod snegom. Gorski reševalci se nemudoma podajo v zahtevno reševalno akcijo, Jana pa vse bolj razjeda občutek krivde.
44:11
12. del
Gorski reševalci v ledeniški razpoki najdejo le Andreasa, ki trdi, da Christiana ni videl. Markus je prepričan, da skriva resnico, medtem ko čas za pogrešanega neusmiljeno teče. V ozadju se zaostrijo tudi družinski odnosi, Emilie pa čaka odločilno soočenje v boju za županski položaj, a ji načrte prekriža nepričakovana nesreča.
44:47
11. del
Vdovec Christian se na obletnico ženine smrti odpravi do spominskega križa v gorah. Tam opazi neznanega moškega in mu sledi, nato pa oba nenadoma izgineta. Ker se Christian ne vrne domov, njegova hči Leonie pokliče gorske reševalce. Medtem Markusa preseneti prihod odtujenega polbrata Jana, s katerim že leta nima stikov.
43:53
10. del
Markus z Alex in Gertom začne raziskovati star primer, ki razkrije pretresljive podrobnosti. Tudi Stefan se poglobi v preteklost in zaradi novih odkritij odpove poroko. Medtem Markus išče pot do odtujene Mie, Katharina pa se znajde pred pomembno življenjsko odločitvijo. Bo dolgo varovana skrivnost dokončno prišla na dan?
45:55
9. del
Markus se pripravlja, da bo prijatelju Stefanu priča na poroki, a slavje prekine gorska nesreča. Po skalnem podoru mora rešiti ženina in nevesto Sofio. Med vračanjem Sofia prepozna zapuščeno kočo iz svojih nočnih mor in posumi, da je povezana s skrivnostno smrtjo njenega očeta pred dvajsetimi leti.
45:32
8. del
Ko med vožnjo z gondolo izgine Bastijev sin Moritz, gorski reševalci takoj sprožijo iskalno akcijo. Deček je sam v gorah, kjer zaradi bližnjih sečnjih del preži velika nevarnost. Lisa se kljub pretresljivemu razkritju pridruži iskanju, medtem ko napeta preteklost in nove družinske vezi vse bolj zapletajo dogajanje.
44:31
7. del
Mlada podjetnika Lisa in Basti želita za svojo sončno elektrarno pridobiti pomembno investitorko, a načrte jima prekriža več nepričakovanih dogodkov. Med sestankom Lisin oče obvisi na visečem mostu, investitorka pa se izkaže za Bastijevo nekdanjo partnerico. Še večji šok sledi, ko Basti izve, da ima z njo šestletnega sina, za katerega doslej ni vedel.
44:57
6. del
Gorski reševalci se znova podajo na zahtevno iskanje, med katerim vsak nov namig odpira nova vprašanja. Medtem Emilie podpre Tobijevo župansko kampanjo, a njegovo nezaupanje sproži nepričakovane zaplete. Mia skuša najti svoje mesto v Ramsauu, Michija pa preseneti nepričakovan obisk.
44:20
5. del
Ko med turo po ledeniku izgineta najstnika Lara in Luis, pristojni iskanje prekinejo. Obupana mati Franziska zato zagrozi, da bo skočila v prepad, če gorski reševalci ne bodo nadaljevali akcije. Markus ji obljubi pomoč, ne da bi slutil, da bi lahko bila otroka vendarle še živa. Kljub temu, da obstaja iskrica upanja, je časa vse manj.
45:56
4. del
Jenny najde zatočišče na planini, a jo prepozna domačin, ki pokliče policijo. Dekle znova pobegne, zasledovanje pa se konča s tragičnimi posledicami. Med iskanjem na dan prihajajo boleče družinske skrivnosti. Tudi zasebno življenje gorskih reševalcev je vse bolj napeto. Zaradi Tobijeve ideje, da bi postal župan, se napetosti med njim in Emilie spet stopnjujejo.
44:08
3. del
Po nesreči z ukradenim skuterjem v gorah izgine 15-letna Jenny. Med reševanjem se skriva pred Markusom in pobegne še globlje v divjino, zato se začne obsežna iskalna akcija. Medtem ko čas neusmiljeno teče, postaja jasno, da Jenny beži pred nečim veliko hujšim. Hkrati se v Ramsau nepričakovano vrne Markusova rejenka Mia, ki noče ostati pri njem.
45:30
2. del
Ko osumljenka Maren izgine brez sledu, se gorski reševalci poženejo v tekmo s časom. Njena hči Leni in dedek jo zaman čakata v gorah, medtem ko vsak nov dokaz postavlja prejšnje domneve na glavo. Tudi Markus sprejme pomembno življenjsko odločitev, pri Tobiju in Emilie pa napetosti po neuspešni zaroki dosežejo novo prelomnico.
43:51
1. del
Izlet gorskih reševalcev se spremeni v prizorišče zločina, ko Tobi med ribolovom z magnetom iz jezera potegne ročno uro in truplo pogrešanega Daniela. Vse kaže, da ni šlo za nesrečo. Sum hitro pade na žrtvino ženo Maren, a preiskava razkrije zapleteno družinsko ozadje. Markus in Alex pa morata kljub nedavnemu razhodu znova združiti moči.